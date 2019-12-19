بوتين: من الصعب تحديد من على حق ومن مذنب في ليبيا

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمربوتين أنه من الصعب في ليبيا الآن تحديد من هو على حق ومن مذنب، وأنه من الأفضل البحث عن حل يسمح بوقف الأعمال القتالية.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه "من الصعب في ليبيا الآن تحديد من على صواب ومن يقع عليه اللوم. الشيء الأكثر صحة هو إيجاد حل لوقف الأعمال القتالية".

وكشف بوتين أن روسيا على اتصال مع المشير خليفة حفتر وكذلك مع فايز السراج في ليبيا.

وقال: "بالطبع ، نحن نعرف الوضع ، ونعلم أن الدول المختلفة تحتفظ بعلاقات مع كلا الطرفين المتنازعين، ومستوى هذه العلاقات مختلف. نحن ، الجانب الروسي ، على اتصال مع حكومة السيد السراج، ونحن على اتصال مع المشير حفتر".

وتعاني ليبيا منذ توقيع اتفاق الصخيرات في 2015، انقساما حادا في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره البرلمان بدعم من الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، والتي فشلت في الحصول على ثقة البرلمان.

وتتواصل منذ أبريل/ نيسان الماضي معارك بين قوات الجيش وقوات الوفاق بمحيط العاصمة طرابلس منذ أطلق حفتر عملية عسكرية لـ"تحريرها" ممن يصفهم بالإرهابيين، فيما تصف الوفاق قوات الجيش بالمعتدية على الشرعية.