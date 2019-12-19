القوات الأمريكية تنفذ عملية إنزال جوي لاعتقال قيادي غربي العراق

نفذت القوات الأمريكية، اليوم الخميس، عملية إنزال جوي، لاعتقال قيادي بارز في الحشد العشائري في محافظة الأنبار غربي العراق.

قال المصدر لـ"السومرية نيوز"، إن "قوة أمريكية نفذت عملية إنزال جوي في منطقة ناحية البغدادي بقضاء هيت غربي الأنبار، اعتقلت من خلالها القيادي البارز في حشد الأنبار نصير العبيدي من دون معرفة الأسباب الحقيقة وراء عملية الاعتقال ".

وأضاف المصدر إن "العبيدي يعد من أهم قيادات الحشد العشائري في المناطق الغربية ومن الشخصيات التي قارعت الإرهاب وله مواقف مشرفة في محاربة فكر إرهابي "داعش"، مبينا أن "القوات الأمنية المتمركزة في ناحية البغدادي ليس لديها أي معلومات عن أسباب اعتقال العبيدي".

وفي وقت سابق أكد رئيس اللجنة، نعيم الكعود، في تصريح لمراسلة "سبوتنيك"، سقوط خمسة صواريخ على قاعدة "عين الأسد" الجوية، في ناحية البغدادي، غربي الأنبار، لم تسفر عن أية خسائر بشرية، أو مادية.

وتتمركز القوات الأمريكية مع المستشارين، في قاعدة "عين الأسد" الجوية التي تعتبر ثاني أكبر القواعد الجوية في العراق، بعد قاعدة "بلد" في صلاح الدين، شمال بغداد.

وتتواجد القوات الأمريكية منذ سنوات، في عدة قواعد عسكرية، وجوية عراقية بمحافظات الأنبار، وصلاح الدين، ونينوى، والعاصمة بغداد، ضمن التحالف الدولي، وفقا للاتفاقية الأمنية بين العراق، والولايات المتحدة الأمريكية.