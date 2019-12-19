السيسي يتلقى رسالة من الملك سلمان

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، رسالة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، نقلها الدكتور عصام بن سعيد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي.

ذكر ذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، وقال إن ابن سعيد ، سلم رسالة للسيسي من الملك سلمان بن عبدالعزيز، مضيفا: "تضمنت الرسالة تأكيد عمق العلاقات التاريخية، التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الإستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة".

ولفت إلى مواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية، بحسب ما ذكره موقع "بوابة الأهرام" المصرية.

وقال السفير بسام راضي، أن الرئيس المصري طلب نقل تحياته إلى شقيقه العاهل السعودي، مؤكدا الطابع الخاص والأخوي، الذي تتسم به العلاقات المصرية السعودية لما تمثله من ركيزة لاستقرار المنطقة العربية، لاسيما في ضوء الظرف الدقيق، الذي تمر به الدول العربية والتحديات المختلفة التي تواجهها".

وتابع: "أعرب السيسي، في هذا الصدد، عن تطلع مصر لاستمرار تطوير آفاق التعاون والتشاور البناء بين البلدين في مختلف المجالات، واستثماره في سبيل تحقيق المصلحة المشتركة للشعبين المصري والسعودي، فضلا عن تدعيم أواصر التضامن العربي".