الممثل الشخصي للأمير تميم بن حمد يشارك في عرضة "هل قطر" بساحة الديوان

شارك الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، الممثل الشخصي لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، في "عرضة هل قطر" التي أقيمت في الساحة الخارجية للديوان الأميري بمنطقة كورنيش الدوحة عصر أمس، احتفالا باليوم الوطني للدولة.

وبحسب موقع جريدة "الوطن " القطرية شارك في العرضة أيضا الشيخ عبد الله بن خليفة آل ثاني.

وشارك في العرضة أيضا أحمد بن عبدالله آل محمود رئيس مجلس الشورى، وعدد من أصحاب الشيوخ والوزراء والأعيان وجموع من المواطنين.

وتحتفل قطر في الثامن عشر من ديسمبر/ كانون الأول من كل عام بيومها الوطني والذي يوافق يوم تسلم الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، مقاليد حكم قطر عام 1878.

وأعلنت الدوحة تعطيل الدوام يومي الأربعاء والخميس، مقيمة فعاليات عديدة برز منها أداء أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد للعرضة.

​وفي وقت سابق من أمس الأربعاء غرد الشيخ تميم على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي تويتر مهنئا القطريين بيومهم الوطني، وقال: "إلى إخواني وأخواتي في وطننا الغالي.. كل عام وأنتم وكل من يعيش في رحاب هذا البلد بألف خير بمناسبة اليوم الوطني".

​وأضاف: "كل عام وقطر أكثر منعة وقوة وازدهارا. أدام الله عليكم نعم الأمن والرخاء والاستقرار".