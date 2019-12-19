لبنان... عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل: حسان دياب يملك نسبة الأكثرية لرئاسة الحكومة

قال عضو المكتب السياسي في "تيار المستقبل" نزيه الخياط إن "قرار الرئيس الحريري، الانسحاب من ترشيحه من قبل الكتل النيابية لرئاسة الحكومة، تعود أسبابه إلى وجود منهجين بين القوى السياسية".

وتابع، في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس: "المنهج الأول، الذي يعتمده الرئيس الحريري هو ضرورة أن نضع في الاعتبار التغيرات، التي طرأت على مزاج الشارع اللبناني، والمنهج الآخر هو منهج القوى، التي تملك الأكثرية، التي لا تريد الاعتراف بالتحولات، التي حدثت في الشارع".

ولفت الخياط، إلى أن "الحريري يرى أن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية عميقة لدرجة أنه لابد من تقديم حكومة استثنائية في ظرف استثنائي، وهنا يعمد إلي عملية توافق ومصالحة بين القوى السياسية والجماهير المنتفضة، الأمر الذي رفضه الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر، لرغبتهم في إعادة إنتاج حكومة شبيهة بالحكومة المستقيلة ، التي فقدت شرعيتها بين الجمهور اللبناني، مشيرا إلي أن كل ذلك أدي إلي أن يقرر الرئيس الحريري، اليوم الخميس، أثناء الاستشارات مع كتلته عدم تسمية أي من المرشحين لرئاسة الحكومة".

وحول احتمالية أن يكون حسان دياب رئيسا مكلفا، أوضح الخياط، أنه من الناحية العددية فإنه يملك الأكثرية ويمكن أن يحصل علي سبعين صوتا من النواب من الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر وحلفائهم، مضيفا: "على مستوى الميثاق الوطني فإن هذا يعتبر خللا في المعادلة الوطنية اللبنانية".

وحول زيارة مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية ديفيد هيل إلي بيروت، قال عضو المكتب السياسي لتيار المستقبل، أن المبعوث الأمريكي سيقوم من خلال هذه الزيارة بالتأكيد على موقف الولايات المتحدة تجاه العقوبات على "حزب الله"، بالإضافة إلي أن مسألة مساعدة لبنان يجب أن تكون مرتبطة بإصلاحات جذرية وهو ليس مطلبا أمريكيا فقط بل روسيا وأوروبيا أيضا.