وزارة الزراعة تنفي ظهور حالات إنفلونزا الخنازير في مصر

قال الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة المصرية، إن الوزارة لم ترصد أي ظهور أو إصابة بمرض إنفلونزا الخنازير حتى الآن.

وأضاف القرش في تصريحات إلى "سبوتنيك"، أن الوزارة لم تسجل أي ظهور لحالات من الأنفلونزا المتعلقة بالخنازير أو أي نوع آخر.

وأوضح أن الوزارة تتخذ مجموعة من التدابير والإجراءات الوقائية مع مختلف الجهات الدولية المعنية بالشق البيطري، من خلال حملات التوعية والوقاية من هذه الأمراض.

وشدد أن الإجراءات التي تتبع بشكل عام حال ظهور أي حالات من هذه الأمراض، يتم عمل "كردون" لتأمين المنطقة المحيطة، وأخذ عينات لعمل مسح جيني، إلا أنه وحتى الآن لا توجد أي حالات في مصر من هذه الحالات.

في ذات الإطار أكد جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، أن ما يتم إثارته من إصابة طلاب بأنفلونزا الخنازير في بعض المدارس الدولية داخل مصر تشخيص غير دقيق على الإطلاق، وإنما هي إنفلونزا موسمية.

وبحسب تصريحات ممثل منظمة الصحة العالمية لـ"القاهرة 24"، أوضح أن إنفلونزا الخنازير تم الانتهاء منها في عام 2009.

وأشار إلى أن مصر ترصد جميع سلالات الإنفلونزا منذ ذلك التوقيت.

وبحسب صحيفة المصري اليوم، أعلن عدد من أولياء أمور طلاب المدرسة البريطانية الدولية، استلام بريد إلكتروني من إدارة المدرسة تفيد بغلق المدرسة حتى 12 يناير/كانون الثاني المقبل كوقاية من فيروس إنفلونزا الخنازير H1N1.

وبحسب الصحيفة، أرسلت إدارة المدرسة بريدا إلكترونيا لأولياء الأمور بعدم تمكن المدرسة من استقبال الطلاب يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع الجاري مع غلق المدرسة حتى 18 يناير المقبل كوقاية وحماية للطلاب والعاملين.

إلا أن وزارة الزراعة نفت تسجيل أي حالات من الأنفلونزا على المستوى البيطري حتى الآن.