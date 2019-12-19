السيسي يؤكد لميركل أهمية وضع حد للتدخلات الخارجية في ليبيا

نقلت بوابة "الأهرام" الإلكترونية أن الرئيس السيسي تلقى، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً من ميركل، حسبما صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وقال راضي إن الاتصال شهد استعراض عدد من الملفات الإقليمية خاصة الوضع في ليبيا، حيث أكدت المستشارة ميركل حرصها على تبادل وجهات النظر والرؤي مع الرئيس فيما يخص التطورات الأخيرة على الساحة الليبية، وذلك في ضوء دور مصر الفاعل في المنطقة وكذلك رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي.

من جانبه أكد السيسي "موقف مصر الساعي إلى وحدة واستقرار وأمن ليبيا، ودعمها لجهود مكافحة الإرهاب والجماعات والميليشيات المتطرفة التي تمثل تهديداً ليس فقط على ليبيا بل أيضاً لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط بأسرها".

وشدد السيسي على أهمية "وضع حد لحجم التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي، وهي الجهود التي تهدف لتلبية طموحات الشعب الليبي الشقيق في عودة الاستقرار وبدء عملية التنمية الشاملة في شتى ربوع الأراضي الليبية".

وأوضحت ميركل سعي بلادها للحل السياسي في ليبيا، حيث تم التوافق على ضرورة تكثيف الجهود للعمل على إنهاء الأزمة الليبية من خلال مقترب شامل يتضمن جميع جوانب القضية.

في السياق ذاته، ناقش السيسي ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، هاتفيا، الأوضاع في ليبيا، واتفقا على تكثيف الجهود للوصول إلى حل سياسي شامل، إلى جانب مناقشة تطوير العلاقات الثائية بين القاهرة ولندن.

وذكر بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية بسام راضي إنه خلال المكالمة "تم التطرق إلى تطورات عدد من أهم القضايا الإقليمية، وعلى رأسها الأوضاع في ليبيا، حيث تم التوافق على تكثيف الجهود المشتركة من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل يحقق الاستقرار والأمن ويكافح الجماعات الإرهابية، ويستعيد مفهوم الدولة الوطنية، وكذلك العمل علي تقويض التدخلات الخارجية والحد من تداعياتها السلبية علي القضية الليبية".