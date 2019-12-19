السعودية... تكريم مواطنة بسبب غيرتها على اللغة العربية

منحت وزارة التجارة والاستثمار السعودية مواطنة بعد تقديمها لـ38 بلاغا عن مخالفات عدم استخدام "اللغة العربية".

"نشرت وزارة التجارة والاستثمار السعودية تغريدة جديدة على صفحتها الرسمية على "تويتر"، مساء أمس الأربعاء، تؤكد منح المواطنة السعودية، رفيف السبيهي، عما حققته من إنجاز جعل الوزارة تمنحها وسامًا تكريميًا.

"أحب اللغة العربية وأعتز بها"، بهذه الكلمات تحدثت "رفيف" في الفيديو المنشور عبر حساب الوزارة الرسمي على "تويتر"، مؤكدة أنها تقدمت بـ38 بلاغا تجاريا خلال الأشهر الماضية جميعها عن مخالفات عدم استخدام اللغة العربية في الفواتير وقوائم الطعام في عدد من المنشآت التجارية.

وقالت رفيف:

كلموني في وزارة التجارة وبلغوني أني أكثر شخص في المملكة قدمت بلاغات تجارية وكانوا مستغربين أن جميعها يخص اللغة العربية، وأكثر شئ يضايقني لما أدخل محل وأحس بالغربة عندما لا أرى أي مستند أو عبارة لا تحمل حروف اللغة العربية.

ومنحت الوزارة الوسام البرونزي للمواطنة السعودية، رفيف السبيهي، تقديرا لجهودها في حماية المستهلك بالإبلاغ عن المخالفات التجارية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية.

وقررت وزارة التجارة والاستثمار السعودية إلزام المنشآت باستخدام اللغة العربية في معاملاتها وقوائمها.