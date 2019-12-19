186 سائحا بريطانيا يصلوا مطار شرم الشيخ بعد توقفه 4 سنوات

يستقبل مطار شرم الشيخ، مساء اليوم الخميس، أولى الرحلات القادمة من العاصمة البريطانية لندن، بعد توقف دام 4 سنوات.

ويصل على متن الرحلات 168 راكبا، وذلك تزامنا مع الحركة السياحية التي تشهدها شرم الشيخ خلال الموسم الشتوي، وفقا موقع "بوابة الأهرام".

ونقل الموقع عن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، قوله "إن التشغيل سيكون بواقع رحلة أسبوعيا حتى شهر مارس 2020، وأن الجهاز التنفيذي بالمحافظة اتخذ كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال الرحلة الأولى للخطوط البريطانية بعد توقف دام 4 سنوات في أعقاب حادث سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء عام 2015".

وتابع أن "مطار شرم الشيخ سيقوم بإقامة احتفالية كبرى بهذه المناسبة، منها استقبال الطائرة فور هبوطها بمهبط المطار، ورشها بالمياه كتقليد متعارف عليه في كافة مطارات العالم للترحيب بالسياح".

وأوضح أن "مطار شرم الشيخ نجح في تطوير المنظومة الأمنية بالكامل لدعم وزيادة أعداد السائحين إلى شرم الشيخ".