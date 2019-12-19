سوريا... الكشف عن تنسيق لتسهيل تصدير السيارات المجمعة محليا

كشف المدير العام للمؤسسة العامة للصناعات الهندسية في سوريا وعضو مجلس المديرين في الشركة السورية الإيرانية لتصنيع السيارات (سيامكو)، أسعد وردة، عن وجود تنسيق لتسهيل تصدير السيارات المجمعة لدى شركة سيامكو إلى الدول الصديقة.

نقلت وكالة "سانا" عن المدير العام للمؤسسة العامة للصناعات الهندسية في سوريا وعضو مجلس المديرين في الشركة السورية الإيرانية لتصنيع السيارات (سيامكو) أسعد وردة تأكيده وجود تنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل تصدير السيارات المجمعة لدى شركة سيامكو إلى الدول الصديقة.

وأشار المسؤول السوري إلى أن هذا التنسيق يأتي في ضوء الدعم الحكومي المقدم للصناعيين بشكل عام وللمنتجات الصناعية الوطنية التصديرية بشكل خاص

وأكد وردة أن الشركة مستمرة بالعمل ولم تتوقف عن التصنيع خلال عام 2019، وذلك وفق خطة مدروسة وبما يتوافق مع القدرة الاستيعابية للسوق المحلية.

وبين وردة أن "الشركة وضعت خطة لعام 2020 تتضمن تنويع الماركات المجمعة لديها بما يلبي حاجة السوق المحلية والعمل على فتح أسواق خارجية بهدف زيادة القدرة التنافسية للشركة واستثمار ميزاتها والاستفادة من الخبرة الفنية لعمالها".

ولفت إلى أن شركة سيامكو الصناعية تمتلك ثلاث صالات إنتاج وستقوم بتلبية حاجة السوق بجميع الأنواع والماركات المطلوبة بما يضمن تحقيق الريعية الاقتصادية.

يشار إلى أن الشركة التي بدأت العمل عام 2007 عادت للإنتاج من جديد مطلع العام الجاري بعد توقف استمر عدة سنوات جراء الأزمة من خلال إطلاق عدد من السيارات الجديدة.