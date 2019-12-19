تسجيل
17:56 19 ديسمبر/ كانون الأول 2019
مباشر
    بحث
    احتجاجات بيروت بعد إعلان استقالة سعد الحريري من منصب رئيس الحكومة اللبنانية، 29 أكتوبر 2019

    ما هدف زيارة مساعد وزير الخارجية الأمريكي إلى لبنان؟

    © Sputnik . Mikhail Alaeddin
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/images/104327/96/1043279660.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201912191043793383-%D9%85%D8%A7-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%9F/

    أكدت وسائل إعلامية أن ديفيد هيل، مساعد وزير الخارجية الأمريكي، سيصل إلى لبنان مساء الخميس، موفدا من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

    ويتطلع المراقبون للوضع اللبناني لمعرفة الرسائل والمهمة التي يحملها هيل إلى المسؤوليين اللبنانين، خصوصا وأن البلد يعاني من أزمة اقتصادية ومظاهرات في الكثير من المناطق منذ أكثر من شهرين.

    الرسائل الأمريكية

    وحول المهمة التي أرسل من أجلها الدبلوماسي الأمريكي يقول المحلل السياسي اللبناني رائد المصري في حديث لوكالة "سبوتنيك": التدخل الأمريكي بدا واضحا خلال الأزمة السياسية التي يعصف بها لبنان منذ أكثر من شهرين، ومحاولة التدخل عبر خط الأزمة الحاصل، والمهمة تأتي من تعثر في تشكيل الحكومة، وأيضا من أجل ترسيم الحدود بالنسبة لآبار النفط والغاز والبدء بالاستخراج.

    ويكمل المصري: ويريد الأمريكي حصة من هذا الموضوع بالتضامن والتكافل مع الإسرائيلي، وهذا هو عنوان زيارة هيل الأساسية، وبالتالي وضع الحكومة والوضع السياسي اليوم تحت الابتزاز، وتأثير النشاط الموجود في الشارع وتقديم تنازلات حول ملف النفط والغاز.

    ويتابع: ومن هذه الضغوطات هو تكليف شخصية سياسية تقوم بتشكيل الحكومة، وهذا جزء أساسي من تمنع الحريري من ترشحه لتشكيل الحكومة.

    أما المحلل والباحث اللبناني طارق عبود وفي لقاء مع "سبوتنيك" فيعتبر أن لهيل عدة مهام وأهداف من هذه الزيارة، ويكمل: الهدف الأول هو موضوع الأزمة السياسية الاقتصادية التي يمر لبنان فيها حاليا، والإدارة الأمريكية التي تريد تمرير مشروعها في لبنان، حيث تريد أن تلغي نتائج الانتخابات النيابية في لبنان عام 2018، وتأتي بحكومة اختصاصيين أو حكومة تكنوقراط.

    ويكمل: هذا انقلاب على العملية الدستورية التي حصلت العام الماضي، الملف الثاني هو ملف النفط والغاز، وهو الملف الأساسي الذي يتناوب عليه المسؤولون الامريكيين من ديفيد ساترفيلد إلى ديفيد هي إلى ديفيد شينكر، ويريد هيل أن ينتزع مكاسب للإسرائيلين من خلال هذا الملف مستغلا الأزمة الموجودة في لبنان.

    ويضيف عبود: كان المطلب الأمريكي واضح بأنهم يريدون أن يأخذوا تنازلات من الحكومة اللبنانية لصالح إسرائيل فيما يخص البلوك رقم 9، ومسألة الترسيم الحدودي.

    رئيس الحكومة

    وعن التدخل الأمريكي في مسألة تعيين رئيس الحكومة الذي يلبي مصلحتها، وعن الشخصية التي يسعى البيت الأبيض إلى أن يكون على رأس الوزارة اللبنانية يقول المحلل المصري: من مصلحة الولايات المتحدة أن يكون الرئيس الحريري هو رئيس الحكومة، وعندما توافقت الكتل النيابية على ترشحه، ضغطت عليه لكي ينسحب ولكي يخرج من حلبة السباق.

    ويتابع: كان هناك بديل جاهز وهو الدكتور حسان دياب.وهو وزير سابق وأعتقد أن السلطة والأحزاب السياسية تسير نحو هذا التوجه.

    بدوره يحدد المحلل طارق عبود الخيار الأمريكي بشخص آخر، ويقول: كان واضحا الخيار الأمريكي بطرح اسم نواف سلام، وهذا ظهر من خلال حلفاء الولايات المتحدة في لبنان، ونواف سلام كان مندوب لبنان في الأمم المتحدة، وهواه وخياراته مع الولايات المتحدة، وقد عينه الرئيس السنيورة المعروف الانتماء والهوية السياسية.

    ويتابع: كانوا يريدون الالتفاف على العملية السياسية من خلال تعيين شخصية تطبق البرنامج الأمريكي في لبنان، وهذا شيء غير واقعي وحقيقي، والأمريكيون يلعبون هذه الورقة الأخيرة حيث أنهم يعرفون بأن هناك أزمة اقتصادية في لبنان متراكمة منذ 30 سنة.

    البلوك رقم 9

    أما فيما يخص موضوع النفط والغاز والتي تسعى الولايات المتحدة إلى حله مع لبنان والحصول على حصة من الثروات اللبنانية، وعن ردة الفعل اللبنانية حول ما سيطرحه هيل، يقول المحلل المصري: موضوع البلوك رقم 9 والحدود البحرية والبرية هو منطق سيادي، وأعتقد أنه رغم خلافنا ومعارضتنا لهذه السلطة الموجودة، موقفها يعتد به ويعتبر حول الحفاظ على السيادة اللبنانية والحفاظ على كل شبر من الأراضي اللبنانية، خصوصا ما يتعلق بالنفط والغاز.

    ويتابع: هذه مسألة سيادية لا يمكن التفريط بها والسيادة أمر لا يتجزأ، أعتقد أن الرئيس بري في هذا المجال عازم وموقفه واضح، وأيضا رئيس الجمهورية ميشيل عون وكل الكتل والأحزاب لا يمكن أن تفرط بأي شبر من الأرض اللبنانية على الحدود البرية أو البحرية.

    وبدوره يرى المحلل طارق عبود الأمر نفسه، ويعتبر أن مسألة البلوك رقم 9 هي أهم ما في الزيارة، ويقول: البلوك رقم 9 هو عنوان الكباش الأمريكي اللبناني، ووزيرة النفط الإسرائيلية قالت أن هناك أكثر من 600 مليار دولار في البلوك رقم 9 من النفط والغاز، ستقسم بين لبنان وإسرائيل من خلال شركة محايدة، وهم يريدون الكمية الأكبر من البلوك رقم 9.

    ويختم قوله: الملف اليوم بيد الرئيس نبيه بري، وهو مفاوض شرس وعنيد ولن يتخلى عن حقوق اللبنانيين حتى لو مورست الضغوط القصوى عليه وعلى السلطات اللبنانية.

    انظر أيضا:

    الأوضاع الاقتصادية الصعبة تزيد الضغط على المدارس الحكومية في لبنان
    الكلمات الدلالية:
    الأزمة اللبنانية, الحكومة اللبنانية, الخارجية الأمريكية, مايك بومبيو, سعد الحريري, الولايات المتحدة, لبنان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    ميلينا فيدان، راقصة من معهد موسكو للرقص، أثناء مشاركتها في مسابقة روسيا الرابعة لفناني الباليه الروسي في المسرح الكبير في موسكو 26 مارس 2019
    الرقص في أجمل اللقطات من "سبوتنيك" لعام 2019
    الحمار يتحدى الفيل... من يفوز؟
    الحمار يتحدى الفيل... من يفوز؟
    إنفوجرافيك - الدول الأكثر نفوذا في 2019
    الدول الأكثر نفوذا في 2019
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك