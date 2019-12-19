الخارجية المصرية تصدر تحذيرا للمسافرين إلى السعودية

أصدرت الخارجية المصرية، مساء اليوم الخميس، تحذيرا إلى كل المسافرين إلى الأراضي السعودية.

وطلب السفير ياسر هاشم، مساعد وزير الخارجية المصرية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، وفق ما نقلته صحيفة "الأهرام" المصرية، من كل المسافرين من مصر إلى الأراضي السعودية، ضرورة التطعيم ضد الالتهاب السحائي.

وطالب السفير المصري المسافرين من مصر إلى السعودية من البالغين والأطفال الذين تزيد أعمارهم على عامين، بضرورة الحصول على التطعيم من الالتهاب السحائي

وطالبت الخارجية المصرية ضرورة حصول أي مسافر على شهادة تطعيم سارية قبل السفر بـ10 أيام.

وأوضح هاشم أن "الخدمة متوفرة في جميع مكاتب التطعيمات الدولية في الجمهورية المصرية".

وطالبت الخارجية المصرية المواطنين بضرورة الالتزام، بتلك التعليمات قبل السفر إلى الأراضي السعودية.