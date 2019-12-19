أمير قطر يفاجئ الجميع خلال مباراة "الهلال" السعودي... فيديو

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أثناء حضوره مباراة "الهلال" السعودي و"فلامينغو" البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، الثلاثاء.

ويظهر أمير قطر في المقطع المصور وهو يجلس وحوله مدرجات فارغة، ويتابع المباراة، بينما يبتسم للكاميرا التي كانت تصوره.

سمو الأمير @TamimBinHamad يتواجد في مباراة الهلال وفلامينغو في نصف نهائي كأس العالم للأندية #الهلال_فلامينغو #مرسال_قطر pic.twitter.com/mSOWrXoHN9 — شبكة مرسال قطر (@Marsalqatar) December 17, 2019

​وحقق فريق فلامنجو البرازيلي، بطل كوبا ليبرتادوريس، فوزا ساحقا على فريق "الهلال" السعودي بطل آسيا، في المباراة التي أقيمت الثلاثاء الماضي، بنتيجة 3-1 في الدور قبل النهائي من كأس العالم للأندية بقطر.

وسجل أهدف "فلامنغو"، جورجيان دي أراسكايتا في الدقيقة 49، برونو هنريكي في الدقيقة 78 وعلي آل بليهي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 81، فيما سجل هدف الهلال الوحيد سالم الدوسري في الدقيقة 19.

ولعب "الهلال" السعودي بـ 10 لاعبين بعد أن أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء المباشرة لكاريلو لدخوله العنيف على لاعب فلامنجو في الدقيقة 84 من عمر المباراة.

وتمكن "الهلال" من الوصول إلى الدور قبل النهائي بعد أن حقق فوزا على فريق الترجي بطل أفريقبا بنتيجة هدف مقابل لاشيء.

وكانت قطر استضافت بطولة كأس العالم للأندية، وذلك بعد أيام قليلة من احتضان بطولة "كأس الخليج 24"، والتي توج المنتخب البحريني بلقبها.

وكرم أمير قطر المنتخب البحريني المتوج بلقب "خليجي 24"، كما صافح مدرب المنتخب السعودي، إيرفي رينارد، بعد أن حصدت السعودية المركز الثاني في البطولة، وفقا لما أظهرته الصور المتداولة.