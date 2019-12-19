ترحيب إسرائيلي بإدراج البرلمان الألماني "حزب الله" على لائحة الإرهاب

رحبت الخارجية الإسرائيلية، اليوم الخميس، بقرار البرلمان الألماني، إدراج حزب الله اللبناني كمنظمة "إرهابية" تدعمها إيران.

ونقلت القناة العبرية الـ"13"، مساء اليوم، الخميس، على لسان وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن قرار البرلمان الألماني هو "خطوة مهمة في الكفاح الدولي المشترك ضد الإرهاب، وخاصة ضد حزب الله وإيران".

وقال كاتس: "على المجتمع الدولي الاتحاد ضد حزب الله وإعلانه منظمة إرهابية".

وطالب وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بتوقيع عقوبات أو فرض عقوبات على حزب الله اللبناني، حتى لا يقوم بعمليات ادعى أنها "إرهابية" بدعم إيراني.

שר החוץ ישראל כץ הגיב להחלטת גרמניה להוציא את חזבאללה מחוץ לחוק: "החלטת הבונדסטאג הינה צעד חשוב במסגרת המאבק הבין-לאומי המשותף בטרור. העולם חייב להתאחד נגד חזבאללה, להכריז עליו כארגון טרור ולהטיל עליו סנקציות כבדות שימנעו ממנו מלהוציא לפועל פעילות טרור בשליחות איראנית" — חדשות 13 (@newsisrael13) December 19, 2019

وسبق أن أقر البرلمان الألماني، اليوم الخميس، اقتراحا يحث حكومة المستشارة أنغيلا ميركل، على حظر جميع أنشطة حزب الله اللبناني على الأراضي الألمانية، مشيرا إلى ما وصفه بـ"أنشطته الإرهابية" خاصة في سوريا.

وأفادت "رويترز" بأن المحافظين من حزب ميركل أيدوا الاقتراح إلى جانب الحزب الاجتماعي الديمقراطي المشارك في الائتلاف الحاكم وحزب الديمقراطيين الأحرار المعارض. والاقتراح غير ملزم لكنه سيزيد الضغوط على الحكومة لاتخاذ موقف.

ويدعو الاقتراح ألمانيا للتخلي عن سياساتها الراهنة، التي تفرق بين الجناح السياسي والوحدات العسكرية لحزب الله التي قاتلت إلى جانب الرئيس السوري بشار الأسد.

وتحث الولايات المتحدة وإسرائيل ألمانيا على حظر أنشطة حزب الله بالكامل في رفض لمزاعم بأن جناحه العسكري وجناحه السياسي كيانان منفصلان.

وسنت بريطانيا تشريعا في فبراير/ شباط الماضي يعتبر الجناح العسكري لحزب الله منظمة إرهابية، ولا يشمل ذلك التصنيف جناحه السياسي، حيث أكد القرار، أن العضوية في "حزب الله" أو "أنصار الإسلام" أو "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" سوف تصبح جريمة يعاقب عليها القانون وتؤدي إلى الحبس لمدة تصل إلى 10 سنوات.