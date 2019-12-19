الكويت تدرس طلبا يمنيا برفد الأسطول الجوي بثلاث طائرات مدنية

أبدت الكويت استعدادها لدراسة طلب تقدم به اليمن برفد أسطوله الجوي بثلاث طائرات مدنية من الخطوط الجوية الكويتية.

القاهرة - سبوتنيك. قالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض، اليوم الخميس، إن الحكومة اليمنية تقدمت بالطلب خلال لقاء وزير النقل صالح الجبواني، اليوم، بنظيره الكويتي مبارك الحريص.

وأشارت إلى "طلب وزير النقل اليمني من الجانب الكويتي، النظر بعين الاعتبار في الدراسة المعدة لإنشاء ميناء قناء في محافظة شبوة، ووضع الميناء في قائمة أولويات التعاون بين البلدين".

وحسب الوكالة، ناقش اللقاء "إمكانية مساهمة الكويت في توفير الاحتياجات الملحة لتوسيع وتطوير مطاري سيئون وعتق".

واستعرض "قضايا العمل المشترك في قطاع النقل الجوي والبحري وأهمية تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين في هذا المجال".

من جهته، أبدى وزير النقل الكويتي "استعداد بلاده لتقديم المساعدة والدعم".

وأكد "الاهتمام الخاص بما طُرح في الاجتماع الذي جرى خلاله الاتفاق على التنسيق المستمر لإنجاز القضايا المطروحة بالتواصل بين وكلاء الوزارتين، وبالتنسيق مع سفارتي البلدين".