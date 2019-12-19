الانفجارات تتواصل في مناطق الفصائل... قتلى وجرحى في تل حلف السورية

قتل 5 مدنيين وأصيب 11 آخرون جراء انفجار سيارة مفخخة في بلدة تل حلف التي تسيطر عليها الفصائل الموالية لأنقرة في ريف الحسكة الشمال الغربي.

نقلت وكالة "سانا" عن مصادر أهلية أن:

"سيارة مفخخة انفجرت ظهر اليوم بجانب مبنى البلدية في بلدة تل حلف غرب مدينة رأس العين ما تسبب باستشهاد 5 مدنيين وإصابة 11 آخرين".

وتشهد المدن والمناطق التي تسيطر عليها الفصائل المتحالفة مع تركيا التي أطلقت عملية "نبع السلام" في سوريا في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الكثير من التفجيرات بشكل متكرر يكاد يكون شبه يومي.

وقالت "سانا" أن "مدينة رأس العين وعدد من القرى المحيطة بها الواقعة تحت سيطرة القوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية شهدت خلال الأسابيع الماضية انفجار العديد من السيارات والدراجات المفخخة أسفرت عن استشهاد وجرح العشرات في صفوف المدنيين كان آخرها أمس حيث استشهد خمسة مدنيين وأصيب 15 آخرون بجروح جراء انفجار عربة مفخخة فى بلدة مبروكة بريف المدينة".

وقتل 5 مدنيين وأُصيب 15 آخرين بجروح، يوم أمس الأربعاء، إثر انفجار سيارة مفخخة، بجانب مطعم شعبي في ريف رأس العين الغربي بمحافظة الحسكة السورية.

وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بأن "عربة مفخخة انفجرت بجانب مطعم شعبي في بلدة مبروكة بريف رأس العين الغربي أدت إلى مقتل 5 مدنيين وإصابة 15 بجروح وحصول دمار كبير في المطعم وأضرار كبيرة في المنازل المحيطة واحتراق عدد من السيارات".