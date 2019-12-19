شركة طيران أفريقية تنوي تسيير رحلات من وإلى اليمن

أعلنت وزارة النقل اليمنية، اليوم الخميس، عن قرب تسيير شركة طيران أجنبية، رحلات جوية من وإلى اليمن، عبر مطار سيئون الدولي.

القاهرة - سبوتنيك. نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض، عن بيان لوزارة النقل، إن "طيران أفريكان إكسبرس، سيسير رحلات من وإلى اليمن عبر مطار سيئون الدولي في محافظة حضرموت (شرقي اليمن)".

وأشار البيان، إلى أن "الوزارة ما زالت تسعى جاهدة للتواصل مع قيادة التحالف العربي، لاستكمال الإجراءات المتبعة لديها، من أجل تشغيل طيران ناشيونال إيرويز الإثيوبية قريبا".

وأكدت النقل اليمنية "متابعة الإجراءات التنظيمية مع قيادة التحالف العربي، لفتح وتشجيع المجال أمام الشركات الراغبة في مزاولة النشاط الجوي، وإعادة استئناف بعض الشركات لعملها من المطارات المحررة".

وفي وقت سابق، استأنف مطار الريان الدولي في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت اليمنية، نشاطه في الرحلات المدنية بعد توقف دام قرابة خمس سنوات.