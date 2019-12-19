بعد توقف 4 سنوات... شرم الشيخ تستقبل أولى الرحلات البريطانية المباشرة... صور

وصلت، اليوم الخميس، أولى الرحلات الجوية البريطانية المباشرة التابعة لشركة "إنتر إير" القادمة من برمنجهام في لندن وعلى متنها 110 ركاب إلى مطار شرم الشيخ الدولي.

واستقبلت الطائرة بتقليد رش المياه، وقام فريق من العلاقات العامة في المطار بتقديم الورود والهدايا إلى الركاب والتقاط الصور التذكارية معهم وذلك مواكبة مع الاحتفالات بأعياد الكريسماس ورأس السنة الجديدة.

وفى السياق، أكد وزير الطيران المدنى يونس المصري، على أن "جميع المطارات المصرية تطبق كافة الإجراءات الأمنية ومعايير السلامة والأمان الدولية وتعمل على الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للعملاء والمسافرين".

وأضاف أن "التطويرات التى شهدتها المطارات المصرية مؤخرا والتى شملت أعمال التطوير والتحديث ورفع الكفاءة بالإضافة إلى المشروعات التوسعية فضلاً عن تعزيز المنظومة الأمنية ساهم فى تعزيز المكانة الريادية التى تحظى بها مصر فى مجال صناعة النقل الجوى إقليميا ودوليا".

وأوضح يونس أن "وزارة الطيران المدنى تحرص على التعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والأجهزة المعنية من أجل زيادة وتنميه حجم الحركة السياحية الوافدة من وإلى مصر، خاصة وإن قطاع الطيران يعد من أهم القطاعات المساهمة في الاقتصاد القومي".

ومن المقرر أن تصل رحلة أسبوعيا من شركة "إنتر إير" من لندن إلى شرم الشيخ وذلك لتشغيل الموسم الشتوى الحالى كما تقرر تشغيل عدد ١٠ رحلات أسبوعية لشركة "توى فلاى" فى بداية الموسم الصيفى القادم فيما تضع عدد من الشركات الإنجليزية الأخري جداول تشغيل رحلاتها خلال الفترة القادمة.

وكانت الحكومة البريطانية، أعلنت خلال شهر أكتوبر الماضي، رفع القيود المفروضة على الرحلات الجوية من وإلى شرم الشيخ بعد حظر استمر 4 سنوات، ورحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة بالقرار، موضحة أن ذلك يرجع إلى التعاون والتنسيق بين الحكومتين المصرية والبريطانية، حيث إن عودة السياحة البريطانية لشرم الشيخ رسالة قوية لعمق العلاقات بين الدولتين وعودة الأمن والأمان لمصر.​