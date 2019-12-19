بابا نويل يمتطي جملا ويوزع أشجار عيد الميلاد في القدس

يحاول رجل بملابس "بابا نويل" نشر بهجة عيد الميلاد من فوق ظهر جمل يسير بجوار أسوار القدس القديمة ويوزع أشجار عيد الميلاد على سكان المدينة.

والرجل، الذي يتخفى في الزي المميز واللحية البيضاء، يُدعى عيسى قسيسية، وهو فلسطيني مسيحي عمل في السنوات الأخيرة على نشر روح عيد الميلاد وتوزيع أشجاره على مواطني القدس برعاية بلدية المدينة؛ بحسب "رويترز".

يقول قسيسية إن مهمته تتمثل في "جلب البهجة والحب والسلام للأرض المقدسة".

وهناك حاجة ماسة لمثل هذه الأعمال هذا العام، وعلى الدوام.

وعلى بعد 8 كم أسفل الطريق في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، على الجانب الآخر من الجدار الإسرائيلي، تقع مدينة بيت لحم الفلسطينية مسقط رأس المسيح.

وتشهد المدينة هذا العام أكبر موسم لعيد الميلاد وازدحام السائحين منذ نحو 20 عاما حيث يتوافد الأجانب بأعداد كبيرة مستغلين الهدوء النسبي في التوتر الفلسطيني الإسرائيلي.

لكن إسرائيل منعت في عيد الميلاد الحالي المسيحيين الذين يعيشون في قطاع غزة، وعددهم نحو ألف شخص، من زيارة بيت لحم أو القدس مرجعة القرار لدواع أمنية.