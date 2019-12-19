صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة والجيش الإسرائيلي يرد

قالت قناة عبرية، مساء اليوم، الخميس، إن صافرات الإنذار الإسرائيلية دوت في مستوطنات غلاف غزة

وذكرت القناة العبرية أن صافرات الإنذار دوت في بعض مستوطنات غلاف غزة، خاصة مستوطنة شعار هنيغيف، بعد إطلاق قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة، وسقطت في منطقة مفتوحة جنوب إسرائيل دون وقوع إصابات أو أضرار.

התרעת צבע אדום נשמעה בכפר עזה • @bokeralmog עם הפרטים המלאים >> https://t.co/7WlNmWFXYZ pic.twitter.com/5Pe98fBOQi — חדשות 13 (@newsisrael13) December 19, 2019

وأفادت القناة على موقعها الإلكتروني بأن الجيش الإسرائيلي قام بتفعيل صافرات الإنذار في مستوطنة كفار عزة، المحاذية لقطاع غزة، لترد المقاتلات الإسرائيلية بالهجوم على مقار عسكرية لحركة "حماس" في قطاع غزة.

המתיחות בדרום: רקטה נפלה בשטח פתוח בשער הנגב • @bokeralmog עם הפרטים המלאים >> https://t.co/7WlNmWFXYZ pic.twitter.com/LTXarZymnl — חדשות 13 (@newsisrael13) December 19, 2019

ونقلت القناة عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنه "متابعة للتقارير عن تفعيل إنذار في غلاف غزة، فالحديث يدور عن رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو المستوطنات".