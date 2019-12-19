ضبط مصنع للخمور في السعودية... صور

أسفر التنسيق والتعاون الأمني بين وحدة مكافحة الخمور والمسكرات في فرع الرئاسة العامة لهيئة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، وإدارة المجاهدين في عسير، عن ضبط مصنع موجود في أحد الأودية، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.
📷 #صور | ضبط مصنع للخمور في #عسيرhttps://t.co/HiGRUcG4xX#عكاظ pic.twitter.com/EBoI0RxRFO— صحيفة عكاظ (@OKAZ_online) December 19, 2019
ويحتوي المصنع على آلاف اللترات من المادة المخمرة في براميل سعة 300 لتر، بالإضافة إلى مواد مستعملة في التصنيع، وتم تسليم الموقع للجهة المعنية لإكمال الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة والتعليمات.
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