لبنان... احتجاجات ضد تكليف دياب بتشكيل الحكومة

تظاهر عدد من المواطنين اللبنانيين، مساء اليوم الخميس، احتجاجا على تكليف حسان دياب بتشكيل الحكومة الجديدة، ووصلت الاحتجاجات إلى محيط منزل الأخير في العاصمة بيروت.

أفادت وكالة الإعلام الوطنية، بأن "عددا من المتظاهرين يتجمعون في ساحة الشهداء، احتجاجا على تكليف الدكتور حسان دياب بتشكيل الحكومة".

وأضافت الوكالة أن "المتظاهرين قطعوا طرقات في العاصمة اللبنانية، بعد الإعلان عن تكليف حسان دياب رئيسا للحكومة، حيث تم قطع السير على أوتوستراد الناعمة بالاتجاهين، إضافة لقطع الطريق عند دوار السلام في طرابلس، وعند دوار المرج في الميناء، وكذلك عند دوار إيليا في صيدا".

وكشفت الوكالة عن انتشار كثيف للقوى الأمنية أمام منزل حسان دياب، بعد انتشار دعوات إلى التجمع أمام منزله.

جاء ذلك، بعدما دعا رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري في تغريدة، جميع أنصاره إلى رفض أية دعوة للنزول إلى الشارع أو قطع الطرقات. وأكد أن الهدوء والمسؤولية الوطنية أولويتنا والأزمة التي يواجهها لبنان خطيرة ولا تحتمل أي تلاعب بالاستقرار.

وفي وقت سابق، اليوم، أعلن الرئيس اللبناني، ميشال عون، في بيان متلفز، تكليف حسان دياب، بتشكيل حكومة جديدة.

بدوره، قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف حسان دياب، اليوم الخميس، إن "المرحلة دقيقة جدا وحساسة تتطلب جهدا وتضافر كل القوى السياسية لاستعادة ثقة الشعب".

وأوضح أن "لبنان يواجه أزمة لا تسمح بترف المعارك الشخصية، بل يحتاج إلى وحدة وطنية تعطي دفعا لعملية الانقاذ التي يجب أن تكون أولوية للخروج من حالة الشك إلى اليقين واستعادة ثقة الشعب".

وأضاف "سأعمل جاهدا لتشكيل الحكومة في أسرع وقت بالتشاور مع رؤساء الحكومات السابقين، والكتل النيابية والنواب وسأتوسع بالمشاورات لتشمل القوى السياسية والأحزاب والحراك".