"أنصار الله" يوافقون على مقترحات الجنرال جوها بشأن لجنة الحديدة

اختتمت لجنة تنسيق إعادة الانتشار للقوات في الحديدة (غربي اليمن)، اليوم الخميس، الاجتماع السابع المشترك بين فريقي الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، الذي عقد برئاسة رئيس البعثة الأممية الجنرال، أبهيجيت جوها، على متن السفينة الأممية (أتلنتيك دريم) في المياه الدولية.

القاهرة - سبوتنيك. ونقلت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، عن مصدر في لجنة الانتشار، إن فريق الجماعة "وافق على مقترحات رئيس اللجنة الجنرال جوها بشأن الممرات، ومفهوم العمليات بشأن مرحلتي إعادة الانتشار".

وأضاف المصدر، أن الفريق الحكومي "طلب أسبوعاً للتشاور بشأن مفهوم العمليات المقدم من رئيس اللجنة".

وتابع: "رغم فتحنا المسبق لممر حيس وتلكؤ الطرف الآخر (الفريق الحكومي) في فتح ممر إنساني بالدريهمي طبقا لاتفاق الاجتماع السابق، إلا أن الطرف الآخر لا زال ممتنعا عن التنفيذ".

وأشار إلى "رصد 180 خرقا يومياً للطرف الآخر (الفريق الحكومي) وتصعيدا في العشرة الأيام الأخيرة قبل انعقاد الاجتماع".

من جهة أخرى، قال المركز الإعلامي لألوية "العمالقة" العاملة ضمن القوات المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، إن الاجتماع ناقش "نقاطاً ومقترحات تقدم بها رئيس لجنة إعادة الانتشار الجنرال أبهيجيت جوها، تضمنت إنشاء مركز القيادة المتقدم للجنة تنسيق إعادة الانتشار قبيل إعادة الانتشار بيومين".

وأوضح أن "مركز القيادة المتقدم سيكون من مهامه الإشراف المباشر على إعادة انتشار القوات".

وأضاف أن الاجتماع "ناقش تشكيل فرق التنسيق والارتباط والتي ستنسق عملية إعادة انتشار القوات، وخارطة الطريق لفتح الممرات الإنسانية للوكالات الإنسانية والمدنيين، وتمكين عبور حركة المواطنين".

واعتبر الفريق الحكومي أن "إعادة الانتشار للقوات، لن يتم إلا بعد البت في الملفات العالقة، (السلطة والأمن المحليين، وقوات خفر السواحل)، وذلك قبل الانتقال إلى المرحلة السياسية".

وأكد أنه "يجب أن تناط بقوات الأمن وخفر السواحل الأساسيين غير المطعمين بالميليشيات لإعادة الانتشار".