الجيش الإسرائيلي يشن غارات جوية على مناطق شرق رفح في قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، قصف عدة مناطق في شرق رفح في قطاع غزة، ردا على إطلاق قذائف صاروخية من القطاع.

موسكو - سبوتنيك. وقال الجيش في بيان: "أغارت طائرات جيش الدفاع منذ وقت قصير، بنية تحتية وهدفا بحريا للمنظمة الإرهابية حماس في جنوب قطاع غزة ومجمعا عسكريا إرهابيا في شمال قطاع غزة".

وأشار البيان إلى أن هذه الغارات جاءت ردا على إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه الأراضي الاسرائيلية الليلة.

وكانت صافرات الإنذار دوت في بعض مستوطنات غلاف غزة، خاصة مستوطنة شعار هنيغيف، بعد إطلاق قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة، وسقطت في منطقة مفتوحة جنوب إسرائيل دون وقوع إصابات أو أضرار.