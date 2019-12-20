"الكل يريد أن يعمل بخلفية طائفية"... سعد الحريري: هذه "الطريقة الوحيدة" للخروج من ​الأزمة

قال رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري يوم الخميس​ "إننا كسلطة بأماكن كثيرة فشلنا، لم نفعل شيئا لم نقدم ​الكهرباء​ ولا ​الاتصالات​".

أقر رئيس الحكومة اللبنانية السابق ​سعد الحريري يوم الخميس​ السلطة في البلاد فشلت بأماكن كثيرة، لافتا إلى أن "التفاؤل ضروري في هذه المرحلة".

وقال الحريري في اتصال مع برنامج "صار الوقت" المذاع على قناة "MTV" اللبنانية: "فشلنا نعم ولكنني لم أذهب إلى التسوية عن عبث بل ليمشي البلد وحتى تعود المؤسسات، التفاؤل ضروري في هذه المرحلة".

ماذا قال الحريري في إطلالته الإعلاميّة الأولى بعد تكليف رئيس حكومة جديد؟#mtvlebanon #صار_الوقت pic.twitter.com/HDoe80sR1F — MTV Lebanon (@mtvlebanon) December 19, 2019

وأضاف الحريري: "الناس نزلت إلى الشارع وجميعنا سمعناهم ولا يوجد أي حزب لم يسمع، لكن المشكلة اليوم أننا يجب أن نتقدم ويحصل شيء في البلد وأن يكون هناك حكومة"، معتبرا أن "الطريقة الوحيدة للخروج من ​الأزمة​ هو بحكومة أخصائيين وذلك لا يعني أنهم لن يفهوا بالأمور السياسية، بل أن يكون لديهم قرار مستقل ليقوموا بواجبهم في الحكومة".

ولفت الحريري إلى أن "كل ما كان يحصل في الحكومة كان يفسره البعض في السياسة​ وكل بحسب أهوائه السياسية"، مشددا على "أننا فشلنا في حل ​مشكلة النفايات​ وكان الخلاف على التكنولوجيا التي يجب أن تستخدم مثلا".

وأشار الحريري إلى أن:

"لا أحد يريد أن يأخذ القرار، الكل يريد أن يعمل بخلفية طائفية للاسف"، مضيفا: "والحمدلله صار في شباب بالشارع تصرّخ وتقول كفى طائفية، أنني أول من رشحّت ​نواف سلام​ لرئاسة الحكومة​".

وكشف الحريري أنه تفاجأ بـ"موقف ​القوات اللبنانية​ ومن منطلق أن يكون هناك سلام بين ​الطوائف​ ومن منطلق الاعتدال طلبت يومين ثلاثة للتفكير بالموضوع"، مؤكدا "أنني يوم غد سأستقبل رئيس الحكومة المكلف ​حسان دياب​"، مضيفا: "لست أنا من يشكّل الحكومة ولكنني لست مرتاحا لأنني أخاف على البلد".

وتظاهر عدد من المواطنين اللبنانيين، مساء الخميس، احتجاجا على تكليف حسان دياب بتشكيل الحكومة الجديدة، ووصلت الاحتجاجات إلى محيط منزل الأخير في العاصمة بيروت.

وكان الرئيس اللبناني، ميشال عون، أعلن في بيان متلفز، تكليف حسان دياب، بتشكيل حكومة جديدة.

بدوره، قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف حسان دياب، إن "المرحلة دقيقة جدا وحساسة تتطلب جهدا وتضافر كل القوى السياسية لاستعادة ثقة الشعب".