القوات المشتركة اليمنية تعلن مقتل وإصابة عشرات "الحوثيين" في الحديدة

أعلنت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، يوم الخميس، مقتل وإصابة العديد من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في مواجهات بمحافظة الحديدة غربي اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وقالت ألوية العمالقة العاملة ضمن القوات المشتركة، عبر مركزها الإعلامي، إن "الحوثيين دفعوا بمئات العناصر من مسلحيهم وشنوا هجوما واسعا شمال غربي منطقة بني مغاري الواقعة غرب مديرية حيس (جنوب شرقي الحديدة) اندلعت على إثره اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمدفعية لأكثر من ساعتين".

وأكدت أن "القوات المشتركة صدت الهجوم الواسع، وأوقعت عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين".

وأشارت إلى "تدمير عدد من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة التابعة للحوثيين في الاشتباكات".

ويعد الهجوم هو الثاني للحوثيين خلال ساعات، حيث أعلنت القوات المشتركة في وقت سابق من يوم الخميس، إلحاق خسائر بالجماعة في أثناء التصدي لهجوم مماثل شنته شمال مديرية التحيتا جنوب الحديدة.

من جهة ثانية، ذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، أن الجيش اليمني قصف بالأسلحة الثقيلة منطقة الجبلية في مديرية التحيتا جنوب الحديدة.

وأضافت أن قصفا مدفعيا مماثلا شنه الجيش على مناطق متفرقة شمال مديرية حيس جنوب شرقي الحديدة، مشيرة إلى تحليق الطيران الحربي للتحالف في أجواء مدينة الحديدة.