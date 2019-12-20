حكومة الوفاق تطالب رؤساء خمس دول بتفعيل اتفاقيات التعاون الأمني

طالبت حكومة الوفاق الليبية في العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الجمعة، رؤساء خمس دول من بينهم الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وإيطاليا وتركيا والجزائر بتفعيل اتفاقيات التعاون الأمني.

طرابلس – سبوتنيك. وقالت حكومة الوفاق في بيان صحفي عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" إن "رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج وجه اليوم الخميس رسائل إلى رؤساء خمس دول هي الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، والجزائر، وتركيا".

وأضاف البيان: "طالبت حكومة الوفاق فيها هذه الدول بتفعيل اتفاقيات التعاون الأمني، والبناء عليها لصد العدوان الذي تتعرض له العاصمة الليبية طرابلس من أية مجموعات مسلحة تعمل خارج شرعية الدولة، حفاظا على السلم الاجتماعي، ومن أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا".

وأشار البيان إلى أن "الرسائل شملت أيضا دعوة الدول الخمس إلى التعاون والتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني في مكافحة المنظمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيمي الدولة والقاعدة اللذان هيأ لهما العدوان الفرصة والمناخ الملائمين للعودة إلى ليبيا، حيث ازداد نشاطهما منذ وقوعه".

ودعا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية إلى "تكثيف التعاون في مواجهة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الجريمة المنظمة والمتاجرين بالبشر".

من جهة أخرى أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية في بيان أمس الخميس، أنها وافقت على تفعيل مذكرة التفاهم للتعاون الأمني والعسكري مع تركيا.

وقالت حكومة الوفاق الليبية على حسابها الرسمي بـ "فيسبوك"، إن "مجلس الوزراء عقد اجتماعا استثنائيا اليوم الخميس في العاصمة طرابلس، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي السيد فائز السراج".

وأكد البيان على أن "المجلس وافق بالإجماع خلال الجلسة على تفعيل مذكرة التفاهم للتعاون الأمني والعسكري بين حكومة الوفاق الوطني وحكومة جمهورية تركيا الموقعة في 27 نوفمبر الماضي".

في سياق متصل أفاد مصدر عسكري ليبي تابع للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في وقت سابق اليوم الجمعة أن هناك فرق اقتحام وقناصة أتراك يقاتلون في صفوف حكومة الوفاق في محور خلة الفرجان بالعاصمة الليبية طرابلس.

وشهدت الأوضاع في ليبيا تطورات متصاعدة في الآونة الأخيرة، بعد إعلان حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج توقيع اتفاقية للتعاون الأمني مع تركيا، وهي الاتفاقية التي ترفضها مصر واليونان إضافة إلى عدد من الدول.