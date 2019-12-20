واشنطن تدعو إلى تحميل إيران مسؤولية الهجوم على "أرامكو" السعودية

دعت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، اليوم الجمعة، الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي إلى تحميل إيران مسؤولية الهجوم على منشأتي نفط تابعتين لشركة أرامكو السعودية.

موسكو - سبوتنيك. وقالت كرافت: "الأضرار التي لحقت بالمنشآت النفطية تظهر أن الهجوم جاء من الشمال، وليس من الجنوب. ينبغي على مجلس الأمن أن يفكر بهذه النقطة المهمة".

وأضافت كرافت: "هاجمت جمهورية إيران الإسلامية دولة ذات سيادة من داخل أراضيها، يجب أن تدين جميع الدول هذا العمل الاستفزازي وبعيدا عن الموقف بشأن الصفقة النووية، ويجب على مجلس الأمن تحميل إيران المسؤولية".

هذا وكانت الولايات المتحدة، والسعودية قد اتهمتا إيران بمهاجمة البنية التحتية للنفط في المملكة العربية السعودية (أرامكو) في أيلول/سبتمبر الماضي، فيما نفت طهران تلك المزاعم.

وتبنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في 14 أيلول/ سبتمبر الماضي، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.

كان الهجوم هو الأسوأ على منشآت نفطية في الشرق الأوسط منذ أضرم الرئيس العراقي صدام حسين النار في حقول نفط كويتية خلال أزمة الخليج في 1991 .

واتهمت السعودية والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا إيران بالضلوع في تنفيذ الهجوم، فيما نفت طهران تلك المزاعم.

وعقدت وزارة الدفاع السعودية مؤتمرا صحفيا يوم الأربعاء 18 سبتمبر/ أيلول الماضي، عرضت فيه حطام طائرات مسيرة وصواريخ قالت إنها "أدلة على عدوان إيراني لا يمكن دحضها".