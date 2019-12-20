حكومة الوفاق تدين القصف الجوي "الأجنبي" في مدينة مصراتة الليبية

أدان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي في العاصمة طرابلس، القصف الجوي الذي استهدف مواقع في مدينة مصراتة أمس الخميس.

طرابلس – سبوتنيك. وقالت حكومة الوفاق الليبي في بيان صحفي عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" إن "المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يدين القصف الجوي الغادر الذي قام به طيران أجنبي داعم لمجرم الحرب حفتر اليوم الخميس، واستهدف مدينة مصراتة، ونتج عنه إصابة عدد من المدنيين".

وأشار البيان أن "توسيع دائرة العدوان ليشمل مصراتة هو دليل ضعف، ويعبر عن يأس وتخبط ويأتي كرد فعل على عجر المليشيات المعتدية عن تحقيق أي تقدم على الأرض، وفشل ما اسماه مجرم الحرب المتمرد بساعة الحسم لدخول طرابلس".

وأوضحت حكومة الوفاق في بيانها على أن "هذه الاعتداءات الإرهابية لن تؤثر في عزمنا على دحر المعتدي في ساحات المواجهة والقضاء على أوهامه بإعادة الحكم الشمولي والتحكم في رقاب الليبيين".

وتابعت "إننا واثقون من هزيمة العدو وسيفشل مشروع المتمرد الخارج عن الشرعية وتبوء رهانات دمية الخسران أمام شجاعة الجيش الليبي والقوات المساندة وإرادة الليبية".

وكان قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، قد أعلن يوم 12 ديسمبر/كانون الأول، ساعة الصفر لإطلاق "معركة حاسمة" للسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس وبدء التقدم نحو قلبها.

وقال حفتر، في كلمة ألقاها بهذا الصدد، اليوم: "نعلن معركة حاسمة والتقدم نحو قلب العاصمة، لتكسروا قيدها وتفكوا أسرها، وتبعثوا البهجة والفرحة في نفوس أهلها".