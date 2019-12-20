الجيش الليبي: استهدفنا مواقع عسكرية في مصراتة استخدمت لتخزين الأسلحة التركية

وفي بيان نُشِرَ عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، دعا المسماري "حكماء مصراتة أن يقدموا مصلحة أمنها وسلامتها على مصالح المتطرفين"، مشيرا إلى أنه "لن يتم استهداف المنسحبين من طرابلس ومصراتة لمدة 3 أيام فقط".

وتعاني ليبيا، منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، انقساما حادا في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره البرلمان بدعم من الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، التي فشلت في الحصول على ثقة البرلمان.