بالفيديو... نائب لبناني يسرق الأضواء بسيارته خلال الاستشارات النيابية

فاجأ النائب اللبناني، أسامة سعد، يوم أمس الخميس جميع المواطنين والمسؤولين اللبنانيين، بحضوره إلى الاستشارات النيابية بقصر بعبدا الجمهوري لتسمية رئيس الحكومة المقبل بسيارة مدنية متواضعة عادية من موديل عام 2006.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيسبوك" مقاطع فيديو أظهرت وصول النائب اللبناني إلى القصر الجمهوري ببعبدا، للاجتماع برئيس الجمهورية لتسمية رئيس الحكومة المقبلة في مرحلة تسمى مرحلة الاستشارات النيابية.

وعلق رواد التواصل الاجتماعي على خطوة النائب، الذي يعرف أنه ليس محسوبا على أحد، و قامت بعض القنوات اللبنانية بمقارنة وضع النائب أسامة سعد بوضع النواب الآخرين، الذي وصلوا بسيارات فارهة وجديدة وصحبة عدد كبير من المرافقين الشخصيين.

سيارة النائب اسامة سعد CRV 2006 قيمتها لا تتجاوز ال 6000 دولار،

فيما كانت سيارات اخرى لنواب "سابقين" سعرها ليس اقل من 100 الف دولار😏!



بس ما بيصير يصير رئيس، ليش؟

لانه مش حرامي و اشرف منن كلن ❤#لبنان_ينتفض#الاستشارات_النيابيه pic.twitter.com/tDw76MYv9E — Abbassnourdeen (@Abbassnourdeen1) December 19, 2019

وعلق بعد رواد التواصل على الحادثة، قائلين: " سيارة النائب اسامة سعد CRV 2006 قيمتها لا تتجاوز ال 6000 دولار، فيما كانت سيارات أخرى لنواب "سابقين" سعرها لا يقل عن 100 الف دولار! بس ما بيصير يصير رئيس، ليش؟ لأنه مش حرامي و أشرف منن كلن".

هيدا أسامة سعد، النائب الوحيد الّي مش بحاجة لقزاز فوميه، لأن الناس بتحبو وهو بحب الناس❤️❤️❤️❤️. pic.twitter.com/8HJyuBD02j — شربل الخوري (@CAK473) December 19, 2019

كما عبر ناشط أخر على وسائل التواصل الاجتماعي عن رأيه، قائلا: " هيدا أسامة سعد، النائب الوحيد الّي مش بحاجة لقزاز فوميه، لأن الناس بتحبو وهو بحب الناس".