"تعليقا على حصول بلاده على كأس "خليجي 24"... وزير خارجية البحرين: "ما تغلبونه

علق وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد، على حصول بلاده على كأس الخليج لكرة القدم رقم 24، التي أقيمت في قطر.

ونشر خالد بن أحمد، في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء أمس الخميس، صورا لكأس الخليج الذي فاز فيه منتخب البحرين، موجها تحية كبيرة لمنتخب بلاده.

تحية للفريق الأحمر ... ما تغلبوووووونه 🇧🇭🇧🇭🇧🇭🇧🇭🇧🇭🇧🇭🇧🇭🇧🇭🇧🇭🇧🇭🇧🇭🇧🇭 pic.twitter.com/5LJqodopSo — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) December 19, 2019

وقال وزير الخارجية البحريني: "تحية للفريق الأحمر... ما تغلبوووووونه".

ويشار إلى أن المنتخب البحريني لكرة القدم حقق اللقب الخليجي لأول مرة في تاريخه، بعد تغلبه على المنتخب السعودي بهدف مقابل لا شيء في المباراة النهائية لكأس الخليج، التي جرت في الثامن من شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري.