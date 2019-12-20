غزة… استعدادات للمشاركة في جمعة "الخليل عصية على التهويد"

يستعد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، اليوم الجمعة، للمشاركة فى الجمعة الـ85 من "مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار"، المسماة بجمعة "الخليل عصية على التهويد".

وأكدت وكالة "سما"، صباح اليوم، الجمعة، أن الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة الكبرى قد دعت الجماهير الفلسطينية للمشاركة بفعاليات اليوم، الجمعة، والتى ستنطلق بعد صلاة العصر مباشرة، على أرض مخيمات العودة الخمسة المنتشرة على حدود قطاع غزة

ونشرت الهيئة الفلسطينية لمسيرات العودة بيانا، أوضحت فيه أن جمعة اليوم تأتي "للتنديد والتصدي للهجمة الاستيطانية التي تستهدف مدينة الخليل، وبلدتها القديمة".

ودوما، ما تشدد الهيئة الفلسطينية على "استمرار الوحدة في الميدان الشعبي والعسكري"، مؤكدة أن "كل قوى الشر لن تفرقنا، وأن ما نملكه من قوة ردع للعدو أكبر مما يتخيله هذا العدو المغرور المأفون".

ويواصل الفلسطينيون منذ 30 مارس/ آذار 2018، وهو الموافق لـ"يوم الأرض" الفلسطيني، التظاهر قرب السياج على حدود القطاع، للمطالبة بحقهم في العودة إلى منازلهم التي هجروا منها عام 1948، ورفع الحصار المفروض على غزة، ويعتبرون اجتياز السياج الفاصل بمثابة نصر معنوي في معركتهم ضد إسرائيل.