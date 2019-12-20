رئيس مجموعة الاتصال الروسية حول ليبيا: رئيس حكومة الوفاق الليبية يزور الشيشان

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة "الوفاق الوطني" الليبية، فايز السراج، هاتفيا، مع رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، الوضع في ليبيا.

موسكو - سبوتنيك. وقال رئيس مجموعة الاتصال الروسية لتسوية النزاع الداخلي الليبي، مساعد رئيس جمهورية الشيشان، ليف دينغوف، إن السراج أكد على رغبته زيارة الشيشان.

وأوضح دينغوف، أن محور الاتصال الهاتفي بين الجانبين، كان حول سبل الاستفادة من خبرة جمهورية الشيشان في حل النزاعات ومكافحة الإرهاب.

وأكد الدبلوماسي الروسي، لوكالة "سبوتنيك"، أن المكالمة الهاتفية جاءت بمبادرة من الجانب الليبي، الذي يأخذ بعين الاعتبار، سلطة ونفوذ رمضان قديروف في الساحة الدولية، ولا سيما في الدول العربية الإسلامية.

وقال ليف دينغوف: "رئيس مجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، يولي اهتماما خاصا بمواجهة الإرهاب، ويعتزم بحث هذه القضايا مع رمضان قديروف بشكل مستمر، كما أعلن السيد السراج عن رغبته في زيارة جمهورية الشيشان".

وأوضح دينغوف، أن "رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، أعرب عن رغبته في التعاون مع روسيا، ومع جمهورية الشيشان بشكل مباشر، حول قضايا مواجهة التنظيم الإرهابي "داعش" (المحظور في روسيا)، وأكد الجانب الليبي عزمه محاربة ممثلي المجموعات المتطرفة".

وتشهد ليبيا الغارقة في الفوضى منذ عام 2011، مواجهات عنيفة منذ الرابع من أبريل/ نيسان عندما شنّت قوات المشير خليفة حفتر عملية للقضاء على ما وصفه بـ "الإرهاب" في العاصمة طرابلس، مقرّ حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها من الأمم المتحدة، لكنّ لم يترجم بإحراز تقدّم كبير على الأرض.