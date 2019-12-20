بيرني ساندرز: نتنياهو عنصري وعلى أمريكا دعم الفلسطينيين

قال مرشح الرئاسة الأمريكية لعام 2020، السيناتور بيرني ساندرز، إن بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي، عنصري وفاشل.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، صباح اليوم، الجمعة، أن السيناتور الأمريكي، بيرني ساندرز، طالب بلاده بتبني سياسة خارجية مؤيدة للفلسطينيين وليس لإسرائيل فحسب، بألا تكون الولايات المتحدة موالية لإسرائيل أو موالية للفلسطينيين أيضا.

ونقلت الصحيفة العبرية على لسان المرشح للرئاسة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي، بيرني ساندرز، خلال مناظرة بين مرشحين للرئاسة، مع جون بايدن، مساء أمس الخميس، في ولاية كاليفورنيا، إن إسرائيل لديها الحق ليس فحسب في الوجود بل العيش بأمن وسلام أيضا، لكن على السياسة الخارجية للولايات المتحدة ألا تكون داعمة لإسرائيل فحسب، بل يجب أن تكون مؤيدة للفلسطينيين أيضا".

وشدد بيروني ساندرز، على معالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في قطاع غزة، وضرورة الاهتمام بحقوق الإنسان والديمقراطية، مؤكدا سعيه إلى العمل على إنهاء الحرب أو النزاع في الشرق الأوسط.

ونوه المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية للعام 2020، بيرني ساندرز، إلى أنه ليس لإسرائيل من حل سوى حل الدولتين، لافتا إلى أن ما يفعله نتنياهو أمر فاضح، فهو فاشل وعنصري.