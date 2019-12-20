لأسباب صحية... وزير عربي ينصح أفراد مجتمعه بعدم "التقبيل"

ظاهرة التقبيل تختلف من دولة إلى أخرى ومن شعب إلى آخر، إذ إن البعض يقبل مرة واحدة والبعض الآخر مرتين، وبعض الشعوب تقبل 3 قبلات، فيما يتم تجنب القبل لدى بعض الشعوب.

دعا وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، الأردنيين إلى التوقف عن التقبيل، وذلك لمنع انتشار فيروس إنفلونزا الخنازير. وفقا لموقع "عمون" المحلي.

وقال جابر، خلال إيجاز صحفي في رئاسة الوزراء، إنه منذ الأمس نطالب بالتوقف عن عادة "التقبيل" بالمجتمع غير أن 500 شخص قام بتقبيلي.

وأضاف جابر، أن أحد الوزراء دخل إلى مجلس الوزراء اليوم بعد عودته من السفر، وقام بتقبيل جميع الوزراء، "قلنا له: ممنوع البوس... ورد "مش قادر".

وأعلن جابر، عن ارتفاع عدد الوفيات في المملكة الى 5 وفيات و199 اصابة.

وفي وقت سابق شدد وزير الصحة الأردني على أنه سبق وأعلن "حالة الطوارئ في جميع مديريات الصحة، مع توزيع العلاج على الجميع، وبأن هذا العلاج فعال".

وأضاف أن "إنفلونزا الخنازير هي إنفلونزا موسمية ويتم التعامل معها ضمن الفيروسات المسببة للإنفلونزا في موسم الشتاء، وأن ذروة هذه الإنفلونزا عادة تكون في نهاية شهر 12 من كل عام ثم تبدأ حدتها بالانخفاض".

أكد أن "الوضع مسيطر عليه باستثناء حالة الطوارئ المعلنة في جميع مديريات الصحة بالمحافظات".

وأشار وزير الصحة الأردني إلى وجود حالات لوفيات ليس لها علاقة بمرض إنفلونزا الخنازير، وإنما هي لمرضى يعانون من نقص المناعة التي عادة ما تكون شديدة على الأطفال وكبار السن، سواء نقص مناعة مكتسبة أو نتيجة علاجات معينة.

وتابع قائلا: "إن الوزارة قامت بتوزيع تعليمات للمواطنين حول كيفية الوقاية من المرض وتجنبه، مؤكدا أن الإنفلونزا العادية يمكن معالجتها في البيت باستخدام المسكنات العادية، ولكن حالات إنفلونزا الخنازير يتم فحصها للتأكد من الإصابة وإعطائها العلاج اللازم".

وفي سياق ذي صلة، قال الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة المصرية، إن الوزارة لم ترصد أي ظهور أو إصابة بمرض إنفلونزا الخنازير، حتى الآن.