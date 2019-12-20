رئيس الوزارء اللبناني المكلف: حكومة في غضون 6 أسابيع

كشف رئيس الحكومة اللبنانية المكلّف، حسان دياب، اليوم الجمعة، أن تشكيل الحكومة الجديدة قد يستغرق من 4 إلى 6 أسابيع، وذلك بسبب الاجتماعات السياسية لانتاج حكومة قادرة على حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية.

وفي مقابلة أولى وحصرية لقناة "DW" الألمانية قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، حسان دياب: "نحن بحاجة إلى معالجة أمور عديدة، لاسيما تنمية قطاعات متعددة منها الصناعي والزراعي، لكي نفعل هذه القطاعات. ونحن بحاجة إلى النظر بشكل تفصيلي لطبقة الفقراء في لبنان، يبدو لي أن الإحصاءات تشير إلى أن خط الفقر قد ارتفع في لبنان لمستوى 40 %، نحن بحاجة إلى معالجة سريعة لظاهرة الفقر".

وأشار دياب إلى أن الحكومة المقبلة ستكون حكومة اختصاصيين وفي نفس الوقت مستقلين، لكي تتم معالجة كل الأمور الحياتية المهمة والمعيشية.

وأضاف دياب قائلا: " هناك رغبة لدى جميع القوى السياسية للتعاون مع الحكومة القادمة، حيث نريد تشكيل حكومة مميزة لا تشبه حكومات سابقة، إن كان على صعيد نسبة الاختصاصات المشاركة فيها، أو على صعيد نسبة مشاركة النساء، دون نسيان التوازنات المعروفة".

أما بشأن العقوبات الأمريكية على لبنان، قال دياب: "اعتقد أن الأمريكيين عند تأليف حكومة بهذا الشكل سيدعمونها، لأنها حكومة هدفها إنقاذ الوضع في لبنان، ولا أرى مشكلة، بالعكس أتوقع دعما كاملا، إذا رأوا حكومة تسعى للاستجابة لمطالب وهموم الناس".

ورد دياب على "اتهامات" أن الحكومة الجديدة تابعة لحزب الله اللبناني قائلا: "إن ذلك أمر سخيف، لأن الحكومة الجديدة ستكون وجه لبنان ولن تكون حكومة فئة سياسية من هنا وهناك".

وبشأن الفترة الزمنية اللازمة لتشكيل الحكومة قال دياب إن: "الحكومات السابقة في العقد الأخير استغرقت سنة لتشكيلها، وأنا أسعى لتأليف حكومة في غضون أربعة أسابيع أو في فترة لا تتجاوز ستة أسابيع".