مصر... حقيقة احتواء المنتجات الغذائية المستوردة على أقراص مسرطنة

كشف مجلس الوزرء المصري، اليوم الجمعة، حقيقة استيراد الحكومة منتجات غذائية تحوي أقراصا دوائية مسرطنة.

ونفى مجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول استيراد منتجات تحوي مواد مسرطنة.

وقال المركز الإعلامي في مجلس الوزارء، إنه تواصل مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتي نفت تلك الأنباء، بحسب ما نشره موقع "بوابة الأخبار".

وأكدت الهيئة أنه "لا صحة لاستيراد أي منتجات غذائية تحوي أقراصا دوائية مسرطنة، وأن جميع المنتجات الغذائية المستوردة سليمة وآمنة تماما، ومطابقة لكافة المواصفات القياسية المصرية التي تتوافق مع المعايير العالمية الصادرة في هذا الشأن".

وأشارت الهيئة، إلى أن جميع الصادرات والواردات الغذائية تخضع للرقابة والفحص الدقيق من قبل الجهات المختصة في الدولة، باستخدام أحسن الأساليب الرقابية والتجهيزات المعملية.