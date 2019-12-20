10 معلومات عن حسان دياب رئيس الحكومة اللبنانية المكلف

كلف الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس الخميس، في بيان متلفز، حسان دياب، بتشكيل حكومة جديدة.

حظي "دياب" بتأيييد الكتل البرلمانية الكبرى التابعة لـ"التيار الوطني الحر" المسيحي (موالٍ لرئيس الجمهورية)، والحليفين الشيعيين "حزب الله" و"حركة أمل"، في وقت تثار تساؤلات حول تمتمعه بالميثاقية الطائفية التي تحكم الحياة السياسية في لبنان.

ولد رئيس الحكومة المكلف حسان دياب في بيروت يوم 6 يناير/ كانون الثاني عام 1959.

يحمل شهادة البكالوريوس في هندسة الاتصالات، وماجستير بامتياز في هندسة نظم الكومبيوتر، والدكتوراه في هندسة الكومبيوتر منذ العام 1985.

انضم دياب إلى الجامعة الأمريكية في بيروت عام 1985، حيث درس مادة الهندسة الكهربائية وهندسة الكومبيوتر في كلية الهندسة والعمارة.

كان ضمن فريق المشرفين على 78 بحثا علميا من ضمنها 30 أطروحة ماجستير و3 أبحاث خاصة على مستوى الدراسات العليا و44 بحثا جامعيا.

شغل منصب العميد المؤسس لكلية الهندسة والرئيس المؤسس عام 2004 في جامعة ظفار في سلطنة عمان.

عُين في أكتوبر/ تشرين الأول 2006، في منصب نائب الرئيس للبرامج الخارجية الإقليمية في الجامعة الأمريكية في بيروت.

يحفل سجله بأكثر من 150 منشورا في مجلات عالمية ومؤتمرات دولية، بحسب سيرته الذاتية على موقعه الإلكتروني.

عمل كوزير للتربية والتعليم العالي، خلال الفترة من 2011 حتى 2104، في حكومة رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي.

عمل في هيئات تحرير 5 مجلات دولية، وحصل على أكثر من 20 جائزة ومنحة دولية وإقليمية، بحسب "فرانس24".