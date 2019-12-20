القبض على مطلق الصواريخ على قاعدة أمريكية غربي العراق

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، اليوم الجمعة، عن اعتقال إرهابي متورط في إطلاق الصواريخ على معسكرات في محافظة الأنبار غربي البلاد .

وقال الجهاز، في بيان مقتضب: "جهاز مكافحة الإرهاب بإسناد قوات التحالف يلقي القبض على إرهابي متورط في إطلاق الصواريخ على المعسكرات في الأنبار".

وتعرضت قاعدة عين الأسد، التي تتمركز فيها قوات أمريكية في محافظة الأنبار غربي العراق في الثالث من كانون الأول/ ديسمبر الحالي، إلى هجوم بخمسة صواريخ دون وقوع خسائر، وفقا لبيان خلية الإعلام الأمني في العراق.

وتتواجد القوات الأمريكية منذ سنوات، في عدة قواعد عسكرية وجوية عراقية في محافظات الأنبار، صلاح الدين ونينوى، والعاصمة بغداد، ضمن التحالف الدولي، وفقا للاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية.

وكان الجيش العراقي قد أعلن في بيان له أن خمسة صواريخ سقطت، داخل قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار في غرب العراق، والتي توجد فيها قوات أمريكية.

وأضاف البيان أن الهجوم لم يسفر عن سقوط أي مصابين، دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل.

وتم الهجوم من المناطق الصحراوية الشرقية للقاعدة، وتحديداً قرب منطقة الدولاب، كما أعلنت قيادة "عمليات الجزيرة والبادية" في العراق العثور على المنصات التي استُخدمت لإطلاق الصواريخ على قاعدة عين الأسد.