قرقاش: العالم الإسلامي لن ينهض في غياب بلاد الحرمين والأزهر

قال أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، إنه لا نهضة للعالم الإسلامي بغياب بلاد الحرمين والأزهر الشريف.

وتساءل قرقاش عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، "هل بالإمكان أن ينهض العالم الإسلامي بغياب الحضور العربي؟ وهل ينهض بغياب بلاد الحرمين الشريفين والأزهر الشريف؟".

هل بالإمكان أن ينهض العالم الإسلامي بغياب الحضور العربي؟ وهل ينهض بغياب بلاد الحرمين الشريفين والأزهر الشريف؟

الإجابة الواضحة هي النفي، فالاستقطاب والتفريق والتحزب لم يكن أبداً الحل ولن يكون. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 20, 2019

وأضاف: "الإجابة الواضحة هي النفي، فالاستقطاب والتفريق والتحزب لم يكن أبدا الحل ولن يكون".

وكان قرقاش علق أمس الخميس، على رسالة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

رسالة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ورد الرئيس عبدالفتاح السيسي يتجاوز في أهميته العلاقات الثنائية بين البلدين بل يأتي تأكيدا وترسيخا للتعاون بين محوري العمل العربي المشترك، في ظل الاختراقات الإقليمية قوة محور الرياض والقاهرة ضروري لكل العرب. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 19, 2019

وقال إن "رسالة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ورد الرئيس عبدالفتاح السيسي يتجاوز في أهميته العلاقات الثنائية بين البلدين بل يأتي تأكيدا وترسيخا للتعاون بين محوري العمل العربي المشترك، في ظل الاختراقات الإقليمية قوة محور الرياض والقاهرة ضروري لكل العرب".