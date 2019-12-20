بالفيديو.. الجيش السوري يطرد رتلا للاحتلال الأمريكي من طريق الحسكة - القامشلي

وقال مراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة أن:

"عناصر الجيش العربي السوري في حاجز قرية (دمخية صغيرة) في محيط مدينة القامشلي شمالي مدينة الحسكة أجبروا رتلا عسكريا تابعا لقوات الاحتلال الأمريكي على العودة من حيث أتى، بعد رفضهم السماح لهم بالمرور على الطريق الدولي (الحسكة - القامشلي) عند المدخل الجنوبي لمدينة القامشلي.

ووصل إلى مراسل "سبوتنيك" مقاطع تم التقاطها عبر كاميرا موبايل، تظهر لحظة قيام عناصر حاجر الجيش السوري بردّ الرتل الأمريكي، ومنعه من الوصول إلى الأوتستراد.

وتقع قرى (الدمخية صغيرة) و(الدمخية كبيرة) و(حامو) على الأطراف الجنوبية لمدينة القامشلي، وهي من القرى التي لم يدخلها أي تنظيم مسلح، بما في ذلك قوات "قسد" و"الوحدات الكردية"، خلال سنوات الحرب، وبقيت تحت سيطرة الجيش العربي السوري والقوات الرديفة من أبناء المنطقة.