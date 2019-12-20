محلل لبناني: تيار المستقبل سينضم للمعارضة بعد تكليف دياب برئاسة الحكومة

قال الدكتور توفيق شومان، الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، إن الأساس الذي تم اختيار حسان دياب لرئاسة الحكومة عليه هو كونه أستاذ جامعي أكاديمي ويتمتع بمزايا الكفاءة والتكنوقراط.

وأشار شومان، في حديثه لراديو "سبوتنيك" إلى أنه اختيار موفق ويمثل الورقة الأخيرة لتفادي الفراغ الأمني والسياسي.

وأضاف شومان أنه اختيار يرجح أن يحظى بتوافق الكتل السياسية والحراك الشعبي على السواء باستثناء حزب القوات وحزب جنبلاط اللذين سيقفان في جانب المعارضة لافتا إلى أن تيار المستقبل الذي لم يرحب ولم يرفض هذا الاختيار سينضم للمعارضة البرلمانية دون السياسية .

وكان عدد من المواطنين اللبنانيين قد تظاهروا مساء أمس احتجاجا على تكليف حسان دياب بتشكيل الحكومة الجديدة، ووصلت الاحتجاجات إلى محيط منزل دياب في العاصمة بيروت.

وكان الرئيس اللبناني، ميشال عون، أعلن في بيان متلفز، تكليف حسان دياب، بتشكيل حكومة جديدة، بدوره، قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف حسان دياب، إن "المرحلة دقيقة جدا وحساسة تتطلب جهدا وتضافر كل القوى السياسية لاستعادة ثقة الشعب".