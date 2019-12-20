الجيش الليبي يستهدف رتلا مسلحا كان في طريقه إلى طرابلس

أفاد مصدر عسكري ليبي، اليوم الجمعة، بأن سلاح الجو الليبي التابع للجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر استهداف رتلا مسلحا قرب بوابة الحلوف الواقعة بين مدينتي زليتن وطرابلس.

بنغازي - سبوتنيك. وقال المصدر العسكري الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة "سبوتنيك" إن "مقاتلات سلاح الجو التابعة للجيش الوطني الليبي قد نفذت ضربات جوية استهدفت خلالها رتلا مسلحا للميليشيات المسلحة كان خارجا من مدينة زليتن متجها إلى العاصمة طرابلس حيث دمر بالكامل"، مؤكداً أن "الضربة الجوية التي أصابت الأهداف كانت قرب بوابة الحلوف الواقعة ما بين مدينة زليتن وطرابلس".

من جهة أخرى أكد مصدر محلي في مدينة زليتن لوكالة "سبوتنيك" أن "قد سمعنا بضربات الغارة جوية لطيران حربي على معسكر ماجر".

في سياق متصل، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الجمعة، عن أسفها للتطورات الأخيرة والتصعيد العسكري المتفاقم والتدخل الخارجي في ليبيا.

وقالت البعثة، في بيان صحفي عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك": "تأسف البعثة للتطورات الأخيرة وللتصعيد العسكري المتفاقم، والتدخل الخارجي المتنامي في ليبيا ولقيام الأطراف بتبادل التخوين وتعريض وحدة ليبيا للخطر".

من جهة أخرى، أعلن المتحدث الرسمي باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري اليوم الجمعة، أن سلاح الجو الليبي استهدف اليوم الجمعة، أهداف عسكرية في مدينة مصراتة، مشيراً إلى تدميرها بالكامل حيث نتج عنها انفجارات متتالية، توضح حجم المخزون العسكري التركي فيها حسب وصفه.