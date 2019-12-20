الحريري: يلي بحبني يطلع من الطرقات فورا

طالب رئيس الحكومة اللبناني السابق، سعد الحريري، اليوم الجمعة، المواطنين المحتجين بمغادرة الشوارع فورا.

قال الحريري في تغريدة عبر حسابه الرسمي في "تويتر" "يلي فعلا بحبني يطلع من الطرقات فورا".

يلي فعلًا بحبني يطلع من الطرقات فورًا 🇱🇧🇱🇧🇱🇧 — Saad Hariri (@saadhariri) December 20, 2019

وكان الحريري قد صرح، يوم أمس الخميس قائلا:​ "إننا كسلطة بأماكن كثيرة فشلنا، لم نفعل شيئا لم نقدم ​الكهرباء​ ولا ​الاتصالات​".

وقال الحريري في اتصال مع برنامج "صار الوقت" المذاع على قناة "MTV" اللبنانية: "فشلنا نعم، ولكنني لم أذهب إلى التسوية عن عبث بل ليمشي البلد وحتى تعود المؤسسات، التفاؤل ضروري في هذه المرحلة".

وكشف الحريري أنه تفاجأ بـ"موقف ​القوات اللبنانية​ ومن منطلق أن يكون هناك سلام بين ​الطوائف​ ومن منطلق الاعتدال طلبت يومين - ثلاثة للتفكير بالموضوع"، مؤكدا "أنني يوم غد سأستقبل رئيس الحكومة المكلف ​حسان دياب​"، مضيفا: "لست أنا من يشكّل الحكومة ولكنني لست مرتاحا لأنني أخاف على البلد".

وتظاهر عدد من المواطنين اللبنانيين، مساء الخميس، احتجاجا على تكليف حسان دياب بتشكيل الحكومة الجديدة، ووصلت الاحتجاجات إلى محيط منزل الأخير في العاصمة بيروت.

وكان الرئيس اللبناني، ميشال عون، قد أعلن في بيان متلفز، تكليف حسان دياب، بتشكيل حكومة جديدة.

بدوره، قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف حسان دياب، إن "المرحلة دقيقة جدا وحساسة تتطلب جهدا وتضافر كل القوى السياسية لاستعادة ثقة الشعب".