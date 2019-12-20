حذف 6 آلاف حساب مؤيد للسلطات السعودية من تويتر

أعلنت شركة "تويتر"، اليوم الجمعة، أنها قامت بحذف نحو 6 آلاف حساب من منصتها، بسبب كونها جزءا في عملية معلوماتية لدعم وتأييد الدولة والسلطات السعودية.

وجاء في بيان الشركة أن "هذه الحسابات كانت تضخم الرسائل المؤيدة للسلطات السعودية عن طريق المبالغة في الإعجاب بالتغريدات وإعادة نشرها والرد عليها".

وفي وقت سابق، أنذرت شركة "تويتر" عبر البريد الإلكتروني، أصحاب الحسابات غير النشطة بأنها ستقوم بحذف حساباتهم في حال عدم تسجيلهم الدخول مرة أخرى قبل 11 ديسمبر/ كانون الأول.

كما أعلنت منصة "تويتر"، في وقت سابق، عن إلغاء عمل أكثر من 4 آلاف حساب من الإمارات ومصر بسبب هجمات إعلامية على دول أخرى.