ما مصير العام الدراسي في العراق مع استمرار إضراب الطلبة عن الدوام

تحت شعار "ماكو وطن ماكو تعليم" الذي أطلقه المتظاهرون، يتواصل إضراب آلاف الطلبة في مناطق جنوب ووسط العراق، ومناطق عدة من العاصمة بغداد للأسبوع، رغم تهديدات بإلغاء عطلة منتصف العام وأيام الإجازات.

وعلقت على أبواب المدارس المغلقة عدة لافتات منها "إضراب"، و"ماكو وطن ماكو تعليم"، أو "ماكو وطن ماكو دوام"، فضلا عن عبارات "مغلق بأمر الطلاب"، و"مغلق باسم الشعب".

من جانبها أصدرت وزارة التربية في العراق بيانا جاء فيه "تهيب وزارة التربية بأبنائها التلاميذ والطلبة والملاكات التعليمية والتربوية الالتزام بالدوام والمواظبة عليه.

كما ناشدت وزارة التربية الهيئات الاجتماعية والمهنية والثقافية ومجالس الآباء والمعلمين وأولياء الأمور بالتعاون جميعاً من أجل ديمومة العملية التربوية ضماناً لمستقبل آمن ومزدهر للأجيال .

ووضعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق عدة سيناريوهات لمعالجة الوضع الذي يشهده البلاد.

وقال مسؤول في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، لموقع "العربي الجديد"، إن أغلب المقبولين الجدد في المرحلة الأولى لم يلتحقوا بالدوام في جامعاتهم بالعاصمة بغداد والمحافظات الجنوبية، مؤكدا أنّ بعضهم اكتفى بتسجيل مباشرته في الكلية التي قبل فيها ثم قاطع الدوام.

وأشار إلى وجود توجيهات إلى عمداء الكليات التدريسيين بضرورة عدم الضغط على طلبة المرحلة الأولى الجدد حتى وإن لم ينتظموا بالدوام الرسمي، مبينا أن الوزارة لم تتخذ القرار المناسب بعد بشأن الطلبة الذين انقطعوا عن الدوام. وأوضح أن أي قرار بهذا الشأن سيأخذ بعين الاعتبار الظروف التي مر بها الطلاب، وانضمام أعداد كبيرة منهم إلى المتظاهرين.

ويشهد العراق منذ الأول من أكتوبر/ تشرين أول الماضي تظاهرات حاشدة في الشارع تطالب بتغيير جذري في الحياة السياسية بالبلاد، وقتل المئات من المتظاهرين وجرح الآلاف منهم بأيدي المليشيات والقوات الأمنية، ما دعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن لمطالبة الحكومة بالكف عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد المتظاهرين السلميين المتواجدين في الشوارع والمعتصمين في الساحات حتى الآن.