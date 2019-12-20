"غوغل بلاي" تتيح تقنية فريدة من نوعها لمحبي الأفلام والمسلسلات

نشر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص تقريرا حول التقنية الجديدة الموجودة عبر خدمة "الأفلام" في متجر "غوغل بلاي"، التي تتيح لأول مرة إمكانية البحث عن محتوى على تطبيقات المشاهدة مدفوعة الأجر "نتفليكس" و"ديزني بلس".

وتسير "غوغل" بتلك الطريقة على درب شركة "أبل" الأمريكية، التي أتاحت تقنية مشابهة في خدمتها "أبل تي في بلس"، ولكن لا تبحث بتلك الدقة عن المحتوى على الأفلام والمسلسلات.

وللبحث عبر تطبيق "بلاي موفيز" على محتوى في "نتفلكس" و"ديزني بلس"، ينبغي أن تقوم بمجموعة من الخطوات.

Netflix and Disney+ content now appears in the Google Play Movies app https://t.co/1a0diNFPXg pic.twitter.com/oTUnMyyOc9 — Android Police (@AndroidPolice) December 19, 2019

​وتأتي تلك الخطوات على النحو التالي:

- افتح تطبيق "غوغل بلاي"، ثم اذهب إلى خدمة "بلاي موفيز"

- انتقل إلى "إدارة الخدمات"

- اختر من بين خدمات البث، خدمة البحث على نتفليكس ثم اضغط على "ديزني بلس"

وأوضحت "غوغل" أن تلك التقنية حاليا متاحة فقط في الولايات المتحدة الأمريكية، وستدعمها في وقت لاحق لباقي دول العالم.

ولا تدعم تقنيات "غوغل" خدمات "بث التلفزيون المباشر".