مسؤول ليبي: إيطاليا تقوم بدور مشبوه في مواقفها الموازية مع الأزمة الليبية

صرح عضو المجلس الأعلى للدولة في طرابلس بلقاسم عبد القادر دبرز، أن مجلس النواب الليبي في طرابلس (الموازي) والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوفاق هم فقط من يمثلون الشرعية الوحيدة لليبيا، معتبراً أن إيطاليا تلعب دوراً مشبوها بين الأطراف الليبية.

طرابلس - سبوتنيك. قال دبرز في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" إن "مجلسي النواب والدولة وحكومة الوفاق الوطني المتمثلة في المجلس الرئاسي هذه الأجسام الثلاثة المتواجدة بالعاصمة طرابلس هي الممثل الشرعي الوحيد لدولة ليبيا كما نص عليه الاتفاق السياسي"، مؤكداً أن "لا بد لي أن أنوه هنا على الدور المزدوج الذي تقوم به دولة إيطاليا من خلال توجيهها الدعوة للانقلابي حفتر لزيارتها".

وأوضح عضو المجلس الأعلى للدولة بأن "هناك اعتقاد سائد أن الايطاليين يقومون بدور مشبوه وغير صادقين في التعامل مع الملف الليبي. ليبيا تربطها اتفاقيات دولية مع دول عدة منها الجزائر والسودان وغيرها"، متسائلاً "هل ينبغي لنا أن نستشير ايطاليا مثلا في عقد اتفاقيات ثنائية مع دول صديقة وشقيقة".

وردا على سؤال وكالة "سبوتنيك" حول رفض أيطاليا للاتفاقية الأمنية بين تركيا وليبيا قال دبرز إن "هذا الاعتراض هو تدخل في الشأن الليبي الخاص خاصة وأننا لم نسيئ إلى دولة ايطاليا او إلى امنها نستغرب جداً من هذه التصرفات غير المسؤولة وهذا يعتبر خرقا كبيرا جدا كون ذلك يصنف بمواقف موازية ضد شرعية دولة ليبيا وقد ينتج عنه تصدع في العلاقات الثنائية".

وحول أهمية دعوة إيطاليا للقائد العام للجيش الوطني الليبي لزيارة روما وماذا ستطلب أوضح عضو مجلس الأعلى للدولة أن "أظن انها لن تخبره بشيء جديد بقدر ما تريد أن توصل رسالة لحكومة الوفاق أننا غير راضيين على التقارب التركي الليبي".