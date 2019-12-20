اتصل به هاتفيا... حسني مبارك يوجه رسالة إلى رئيس نادي الزمالك

اتصل الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، مساء أمس الخميس، بالمستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك.

ذكر الموقع الرسمي لنادي الزمالك، أن المستشار مرتضى منصور، تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية الأسبق، وذلك للتعزية في وفاة السيدة شقيقته.

وأشار الموقع إلى منصور تلقى أيضا اتصالا هاتفيا من نجلي الرئيس الأسبق، علاء وجمال، لتقديم العزاء له.

وأضاف الموقع أن عزاء شقيقة مرتضى منصور أقيم أمس، في قرية بشالوش بمحافظة الدقهلية شمالي مصر، ويوم السبت المقبل في مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين في محافظة الجيزة، غرب القاهرة.

جدير الذكر أن سوسن منصور، شقيقة رئيس القلعة البيضاء، رحلت عن عالمنا مساء الثلاثاء الماضي.